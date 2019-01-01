بيانيتش يُحذر من تكرار سيناريو بريشيا في المستقبل

صاحب هدف الانتصار يُحذر من تكرار سيناريو ملعب ماريو "ريجامونتي"

حذر لاعب وسط يوفنتوس ميراليم بيانيتش، من عواقب تكرار سيناريو سهرة الثلاثاء ضد بريشيا، باستقبال هدف مبكر، خصوصًا في المباريات التي يخوضها الفريق خارج قواعده.

وبعد التغلب على بريشيا بصعوبة بالغة بنتيجة 2-1، قال لاعب روما السابق لشبكة DZAN "الأمر ليس سهلاً عندما تكون المباراة مفتوحة دائمًا. كان من المؤسف أن نبدأ المباراة باستقبال هدف مبكر".

وأضاف "لكننا حاولنا العودة إلى المباراة، ونجحنا في خلق العديد من الفرص مع تمرير الكرة في المساحات الضيقة، في النهاية أعتقد أننا حصلنا على النقاط الثلاث عن جدارة، لأننا كنا الطرف الأكثر استحواذًا".

التشكيل الأفضل لعام 2019. 📝



برأيك من اللاعب الذي لا يستحق التواجد في هذا التشكيل؟ 🤔 pic.twitter.com/AHIU8GTZ5k — جول العربي - Goal (@GoalAR) September 24, 2019

وتابع "كان بإمكاننا بل كان ينبغي علينا تسجيل المزيد من الأهداف لأنها كما قلت كانت مباراة مفتوحة حتى بعد تقدمنا 2-1، الكرة كانت تتحرك بشكل جيد، وكان يتعين علينا أن نكون أكثر ثباتًا في الهجوم لتفادي حدوث أي سيناريو غير متوقع في هكذا مباراة مفتوحة".

الجدير بالذكر أنه بهذه النتيجة، قفز اليوفي إلى صدارة الدوري بشكل مؤقت بفارق نقطة عن إنتر، قبل أن يستضيف لاتسيو مساء الأربعاء في ختام الجولة.