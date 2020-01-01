بيانيتش: برشلونة؟ حلم شخصي وفخر لبلادي

بيانيتش وتصريحاته الأولى كلاعب لبرشلونة

قال ميراليم بيانيتش المنتقل حديثًا إلى نادي برشلونة إنه حقق حلمًا كبيرًا بهذه الخطوة في مسيرته، حتى وإن تأخر تحقيقه بعض الشيء.

وأعلن بالأمس برشلونة عن ضم ميراليم بيانتش من يوفنتوس، في الوقت الذي انتقل فيه متوسط الميدان البرازيلي أرتور ميلو إلى السيدة العجوز.

وعقب تجاوزه الفحوصات الطبية والإعلان الرسمي، جاءت التصريحات الأولى من متوسط الميدان الدولي البوسني ميراليم بيانيتش كلاعب لبرشلونة.

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وقال بيانيتش في تصريحات أدلى بها للموقع الرسمي للاتحاد البوسني لكرة القدم إنه حقق حلمه الذي سيجعله فخورًا إلى أبعد مدى.

وأضاف: " برشلونة هو أحد أكبر الأندية في العالم، والانتقال له خطوة كنت أنتظرها في مسيرتي جاءت متأخرة بعض الشيء بسبب تواجدي مع يوفنتوس"

وتابع: " بالنسبة لي لقد تحقق الحلم. أنا سعيد وفخور ليس فقط لنفسي ولكن أيضًا لوالدي ولجميع المواطنين في البوسنة والهرسك. لا يمكن أن أنسى أبدا المكان الذي بدأت منه"

وأردف: "النجاح لا يأتي من تلقاء نفسه ولا يأتي دون جهود، ولكن مع العمل والجهد العظيم والثقة في أن كل شيء يمكن تحقيقه في الحياة، وهذا دليل"

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يذكر أن عقد بيانيتش مع برشلونة سيستمر طيلة 4 سنوات، حيث سينتهي في صيف العام 2024 وبشرط جزائي يبلغ 400 مليون يورو.