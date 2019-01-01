بويول يرفض تضخيم أزمة بيكيه ويكشف سر ابتعاده عن برشلونة

وماذا عن طرد فيكتور فالديز؟

كشف أسطورة دفاع برشلونة كارليس بويول عن سبب ابتعاده عن برشلونة في الفترة الماضية، وذلك في رده على سؤال حول أسباب عدم تقلده أي منصب في النادي، رغم حاجة البلو جرانا لخدماته.

وقال في تصريحات لصحيفة "آس" الإسبانية "في الوقت الراهن أقوم بتطوير مشاريع جديدة، والمشروع التالي سيظهر في غضون أيام قليلة وسيكون مرتبطًا كأس دانون للأمم، يتعلق بكرة القدم والقيم، والبرنامج سيكون مخصصًا للآباء والأمهات الذين يرغبون في مشاركة الوقت مع أطفالهم".

وتابع في حديثه عن أسباب انشغاله عن برشلونة "لدي أعمال كثيرة أقوم بالإشراف عليها منذ عدة أشهر، لذا لا أعتقد أن الوقت قد حان لتركها، ومن الواضح أيضًا أن الوقت المناسب لدخول برشلونة لم يأت بعد".

وعن أسباب إقالة زميل الملاعب السابق فيكتور فالديز من تدريب فريق الشباب، فقال " فيكتور لا يزال ليس لديه الكثير من الخبرة كمدرب، وبالنسبة لي، أرى أنه أبلى بشكل جيد الموسم الماضي ولديه معرفة لا بأس بها في كيفية تعليم الأطفال، لكني لا أعرف أسباب ما حدث لأنني لست في النادي".

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الكوري جانج مدافع #الهلال هو الوحيد الذي لم تتم مراوغته في هذا الموسم بالدوري السعودي👊 pic.twitter.com/1EDlT28DBF — موقع قول السعودي (@GoalSA) October 12, 2019

من جهة أخرى، سُئل عن رأيه في تصريحات جيرار بيكيه التي أثارت أزمة بينه وبين مجلس الإدارة، فأجاب قائلاً " يجب احترام جيرارد لأننا نعرفه ونعلم أنه يقول ما يفكر به. بيكيه شخص مباشر، لكن بالنسبة لي فأفضل الحديث كما فعل ميسي وكنت سأتصرف مثله تمامًا".