بونيودكور يُخرج الزوراء من دوري أبطال آسيا ويصعد لمواجهة العين

الفريق الأوزبكي سحق نظيره العراقي

تأهل بونيودكور الأوزبكي للدور القادم من التصفيات التمهيدية لبطولة دوري أبطال آسيا بعد انتصاره الساحق على الزوراء العراقي بأربعة أهداف مقابل هدف واحد خلال المباراة التي أقيمت في أوزباكستان ظهر اليوم الأربعاء.

وبدأ أصحاب الملعب التسجيل مبكرًا بواسطة مورود خالموخاميدوف عند الدقيقة الثامنة، وعزز مورتازويف التقدم بهدف ثانٍ عند الدقيقة الـ46، وفي الدقائق العشرة الأخيرة أضاف بونيودكور هدفين بواسطة فارهودوف ومورتازويف، فيما سجل هدف الزوراء الوحيد عباس قاسم عند الدقيقة الـ89.

رسميًا | الاتحاد الآسيوي ينقل مباراتي تصفيات دوري أبطال آسيا من إيران للإمارات

ومن المقرر أن يلتقي بونيودكور فريق العين الإماراتي في الدور الأخير من التصفيات التمهيدية، وسيتأهل الفائز لدور المجموعات من دوري أبطال آسيا 2020.

وستُقام المباراة على استاد هزاع بن زيد يوم الثلاثاء 28 يناير 2020، وسيلعب الفائز ضمن المجموعة الأولى بجانب الشرطة العراقي والوحدة الإماراتي والفائز بين الأهلي السعودي واستقلال دوشنبه الطاجكي.

وكان الاتحاد الآسيوي قد أجل مباراة شهر خودور الإيراني والرفاع الغربي البحريني ولقاء الاستقلال الإيراني مع الكويت الكويتي إلى يوم السبت القادم مع نقلهما إلى الإمارات بدلًا من إيران نتيجة للأوضاع الأمنية الصعبة في البلاد وتحذير عدة سفارات مواطنيها من السفر إلى هناك.