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بونو: تلقيت عرضًا من ريال مدريد .. وهذا سبب فشل انهيار الصفقة!

هدى عزيز
Yassine BounouHilal Twitter
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الحارس المغربي يكشف كواليس فشل انتقاله إلى ريال مدريد في سوق الانتقالات الصيفي الحالي.

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أكد الحارس المغربي، ياسين بونو، المنضم حديثًا إلى صفوف الهلال السعودي، تلقيه عرضًا من ريال مدريد في سوق الانتقالات الصيفي.

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بعد إصابة تيبو كورتوا حارس عرين ريال مدريد بالرباط الصليبي، أصبح بونو على رأس اهتمامات الملكي، إلا أنه انتقل إلى المملكة العربية السعودية لتمثيل الهلال.

وقال النجم المغربي في تصريحات أبرزها فابريزيو رومانو، الصحفي المهتم بانتقالات اللاعبين، عبر حسابه على منصة "إكس": "نعم، تلقيت عرضًا من ريال مدريد، وكان أولوية بالنسبة لي".

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وأتم: "كأس أمم أفريقيا عقدت الأمور، لذلك انهارت الصفقة".

يذكر أن العديد من التقارير الصحفية كانت قد أفادت في وقتٍ سابق أن ريال مدريد اشترط على بونو عدم المشاركة في كأس أمم أفريقيا المقرر إقامتها في شهر يناير لإتمام الصفقة، وهو ما رفضه الحارس المغربي ليُغلق ملف انتقاله إلى الملكي.

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

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