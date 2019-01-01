بونوتشي: يوفنتوس مازال بحاجة إلى رونالدو

سيكون هناك جلسة داخل يوفنتوس عقب فترة التوقف الدولي الحالية

أكد ليوناردو بونوتشي، لاعب المنتخب الإيطالي ونادي يوفنتوس، أنه سيتم عقد جلسة مع كريستيانو رونالدو، عقب نهاية فترة التوقف الدولي الحالية.

ويستعد المنتخب الإيطالي، لمواجهة نظيره البوسني، مساء الجمعة في الجولة التاسعة من التصفيات المؤهلة لبطولة اليورو القادم

وقال بونوتشي في المؤتمر الصحفي للمباراة: "الوصول إلى 94 مباراة دولية أمر رائع بالنسبة لي، ولكن المهم أن نركز على مباراة البوسنة".

وواصل: "نحن بحاجة إلى أن نواصل العمل وإظهار أننا نسير على طريقة المدرب مانشيني، الذي أعاد الحماس لنا وللجماهير من جديد".

وتحدث المدافع المخضرم عن مواجهة إدين دجيكو مهاجم البوسنة وقال: "إنه لاعب على عظيم على جميع الأصعدة، لديه قوة جسمانية وقدرة رائعة على التسجيل".

وعند سؤاله عن رونالدو، زميله في يوفنتوس قال: "سوف يلعب مع البرتغال اليوم، وهذا يعني أنه بصحة جيدة، عندما نعود إلى فريقنا سنجلس معاً ونتحدث".

يوفنتوس غاضب من البرتغال بسبب رونالدو

وأكمل: "هناك العديد من المباريات في الفريق التي نحتاج فيها رونالدو، أنا متأكد أن هدفه هو مساعدة يوفنتوس على تحقيق أهدافه".

جدير بالذكر أن رونالدو دخل في خلافات مع ماوريسيو ساري، مدرب السيدة العجوز في مباراة الفريق الأخيرة أمام ميلان بعد استبدال اللاعب.