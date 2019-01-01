بونوتشي: الفوز بالدوري أهم من الأبطال

يوفنتوس بطل إيطاليا يبحث عن فك النحس قارياً

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أوضح ليوناردو بونوتشي، مدافع يوفنتوس، أن البطولات المحلية التي حققها الفريق السنوات الأخيرة مهمة، وأنها بنفس القدر من الأهمية مثل الفوز أوروبياً.

يوفنتوس بسط سيطرته على الدوري الإيطالي في السنوات الماضية منذ 2012، ولكن عجز عن فعل المثل أوروبياً رغم من بلوغه نهائي الأبطال في مناسبتين بالسنوات الأخيرة.

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وقال بونوتشي في المؤتمر الصحفي لمباراة أتلتيكو مدريد في افتتاح مشواره بالمسابقة: "أقدر البطولات التي فزت بها مع الفريق كثيراً، هنا نلعب لتحقيق الأفضل".

وأردف: "البطولات التي حققتها محلياً مع يوفنتوس لن أستبدل أي منها من أجل الفوز بدوري الأبطال أو أي بطولة أخرى".

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وحول مواجهة الفريق الإسباني: "نحن لسنا هنا للتعادل، ليس هذا في حمضنا النووي، مباراة صعبة وستكون معركة، وهذه البطولة مهمة ومثل الحلم".

وأردف: "خسارة كيليني مهمة لنا داخل وخارج الملعب، ولكن كذلك جودين بالنسبة لهم، سنحاول التغلب على خسارة جيورجيو".

ويحل يوفنتوس ضيفاً على أتلتيكو مدريد في العاصمة الإسبانية مساء اليوم الأربعاء ضمن افتتاح المشوار بدوري أبطال أوروبا للفريقين.