نشر الحساب الرسمي ليوفنتوس صور لنجومه وهم يرتدون بعض السترات الجديدة المزعم استخدامها في الموسم المقبل، مع صورة خاصة لليوناردو بونوتشي كشفت تقريبًا عن القميص الذي سيرتديه البيانكونيري في الموسم الجديد.

وكانت الشائعات قد سارت في الأسابيع الأخيرة عن شكل قميص اليوفي لموسم 2020-2021، وبصورة بونوتشي فيبدو أن الشائعات صحيحة تمامًا.

القميص المُسرب أتى بالشكل الآتي:

بينما صورة بونوتشي التي نُشرت عبر حساب يوفنتوس على تويتر أوضحت خطوط القميص وأتت مشابهة تمامًا للتسريبات، فكانت:

Looking sharp, team 😎

Il nuovo Anthem Jacket @adidasfootball con un look... classico!



Lo potete trovare sul nostro Official Online Store ➡️ https://t.co/DVTylCofJc pic.twitter.com/u3k98A4HfS