بونوتشي: ما نقدمه حالياً ليس كافيا بالنسبة ليوفنتوس

بونوتشي غير راض عن أداء فريقه في الفترة الأخيرة

يعتقد ليوناردو بونوتشي، مدافع يوفنتوس الإيطالي أن ما يقدمه فريقه في الوقت الحالي ليس كافياً ولا يليق باسم السيدة العجوز.

وتعادل يوفنتوس مع ميلان، بهدف لكل فريق في ذهاب نصف نهائي إيطاليا على ملعب سان سيرو.

وقال بونوتشي في تصريحات عقبت اللقاء: "من المهم أن نسجل خارج ملعبنا، لكن فريق مثلنا لا يمكن أن يكون سعيداً بالسماح للمنافس بأن يضعنا في موقف صعب".

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وواصل: "علينا أن نعود لأسلوب لعبنا، نحتاج لبذل المزيد من الجهد، لأن ما نقدمه في الوقت الحالي ليس كافياً".

وتابع: "نحن نحارب على ثلاث جهات، لكن المؤكد أننا نحسن وتيرة لعبنا بالكرة، نحن لدينا لاعبون يمكنهم تغيير نتيجة أي مباراة".

وأضاف: "هناك صراعات مستمرة حتى نهاية إبريل القادم يجب أن نكون مستعدين لها".