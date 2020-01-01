بونوتشي: فزنا بنقطة ومواجهة أتالانتا معقدة

تصريحات بونوتشي عقب تعادل يوفنتوس أمام أتالانتا

قال ليوناردو بونوتشي نجم نادي يوفنتوس إن مواجهة أتالانتا تكون دائمًا صعبة، وخاصة مباراة اليوم التي لعب فيها الفريق الضيف بشكل مميز.

ونجح أتالانتا في إجبار يوفنتوس على التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما على ملعبه أليانز ستاديوم لحساب الجولة الثانية والثلاثين في الدوري الإيطالي.

وكاد هذا الانتصار أن يكون تاريخيًا بالنسبة لأبناء بيرجامو، حيث أنه كان ليصبح على يوفنتوس في ملعبه الجديد، ليس ذلك فقط، بل الأول في تورينو منذ عام 1989.

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وعقب المباراة قال بونوتشي إن السر يكمن في استعداد الكل للتضحية دائمًا من أجل الفريق، والذي يجب أن يكون فكرًا دائمًا ومسيطرًا على جميع لاعبي السيدة العجوز.

وأضاف: "من الصعب دائمًا اللعب ضد أتالانتا، كان علينا جميعًا أن نضحي بأنفسنا من أجل الفريق، لم أتدرب لبضعة أيام بسبب مشكلة في الكعب ولكنني تحاملت لألعب، زكان من المهم جدًا أن أكون هنا"

وتابع: "الفريق فاز بهذه النقطة، إنها نقطة مهمة للغاية والروح التي نحتاجها طوال الوقت. كان هذا أمرًا بالغ الأهمية، حاولنا الفوز ولم نصل إلى هناك، ولكن الحفاظ على الفارق مع لاتسيو وأتالانتا أمر مهم بالفعل"

وأردف: "أي فريق لا ينقل الكرة بسرعة يعاني ضد أتالانتا، لقد ضغطوا بقوة منذ البداية وذلك شكل علينا صعوبات حتى نخرج بالكرة، ولكن المباراة انتهت بالتعادل في النهاية"

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وبذلك انتهت المباراة على وقع تعادل إيجابي سيكون مهمًا ليوفنتوس من أجل حسم اللقب، بينما ضاع الفوز من أتالانتا والذي كان سيمنحه الوصافة على حساب لاتسيو.