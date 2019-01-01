بونوتشي: دي ليخت سيكون من أفضل اللاعبين في العالم

بونوتشي يشيد بزميله في دفاع السيدة العجوز ماتياس دي ليخت

فيسبوك تويتر بلال محمد

أشاد ليوناردو بونوتشي، قائد يوفنتوس الإيطالي بزميله في الفريق ماتياس دي ليخت، مشيراً إلى انه يمتلك الإمكانيات ليصبح واحد من أفضل المدافعين في العالم يوماً ما.

ويستعد يوفنتوس، لمواجهة أتليتكو مدريد مساء غد الأربعاء في إطار مباريات الجولة الأولى لدور المجموعات، بدوري أبطال أوروبا.

وقال بونوتشي في المؤتمر الصحفي للمباراة: "مباراة الغد ستكون صعبة للغاية، ولكن علينا الاستعداد الجيد وبذل أفضل ما لدينا".

وأكمل: "كيليني وجودين لاعبان من الطراز الرفيع، لذلك فإن يوفنتوس وأتلتيكو مدريد سيفتقدان الثنائي، سنبذل قصارى الجهد لنعوض هذا الغياب".

وواصل قائلاً حول زميله في الفريق دي ليخت: "إنه واحد من أفضل اللاعبين في الفريق، لديه إمكانيات ليكون من أفضل المدافعين في العالم".

وتابع: "أشعر بالأسف لعدم مشاركة موراتا في مباراة الغد، ولكن أتليتكو مدريد يمتلك لاعبين رائعين، نريد تطبيق أفكار المدرب وتقديم مباراة جيدة".

وأتم تصريحاته قائلاً: "هناك حالة رائعة داخل غرفة خلع الملابس، نطمح إلى تحقيق إنجازات كثيرة خلال هذا الموسم".