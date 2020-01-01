بونوتشي: تراجع يوفنتوس أعاد روما في الشوط الثاني

رغم الفوز السهل .. قائد يوفنتوس يتحفظ على الأداء في الشوط الثاني

اعترف قائد يوفنتوس ليوناردو بونوتشي، بأن فريقه عانى الأمرين أمام روما في الشوط الثاني لمباراة ربع نهائي كوبا إيطاليا، التي انتهت بفوز فريقه بنتيجة 3-1.

ونجح سلطان الكالتشيو في افتراس ذئاب العاصمة بثلاثية بلا هوادة في الشوط الأول عن طريق كريستيانو رونالدو، رودريجو بيتانكور وبونوتشي، لكن في الشوط الثاني، تراجع الأداء نوعًا ما، خاصة بعد استقبال الهدف الوحيد لروما.

وعن سبب تراجع الأداء في الشوط الثاني، قال الدولي الإيطالي "في اللحظة التي تراجع فيها النسق، بدأنا نكافح أمام فريق يلعب كرة قدم هجومية".

وأضاف "في اللحظة التي توقفنا فيها عن الضغط والبحث عن إضافة المزيد من الأهداف، أجبرونا على الدفاع بكل قوة حول منطقة الجزاء".

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وتابع حديثه "الشوط الثاني كان جيدًا، حيث أظهرنا أننا قادرين على التعامل مع الضغط والسيطرة على الوضع، ودليل على أننا نملك 25 لاعبًا على نفس المستوى، ونحتاج كل اللاعبين لنحافظ على الانتصارات لنهاية الموسم".

من جهة أخرى، سُئل عن فرص البيانكونيري في الاحتفاظ بلقبه المفضل الدوري الإيطالي للموسم التاسع على التوالي، فأجاب "لا نشعر بالراحة لأن الفارق أربع نقاط فقط، نحن سنقاتل حتى اللحظة الأخيرة في كل مباراة، لأن لدينا ثلاثة أهداف (الدوري والكأس ودوري الأبطال)، ونريد المضي قدمًا".

الجدير بالذكر أن يوفنتوس يحتل صدارة الدوري الإيطالي بفارق 4 نقاط عن وصيفه إنتر، وعلى مستوى دوري الأبطال، سيكون على موعد مع ليون الفرنسي في مواجهتي الدور ثمن النهائي.

