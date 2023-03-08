بعد "بومة" دريك.. نجمة كتالونيا على قميص برشلونة في الكلاسيكو

سيظهر نادي برشلونة في كلاسيكو الدوري الإسباني المقبل أمام ريال مدريد بقميص جديد عليه شعار "روزاليا" نجمة الغناء في كتالونيا ضمن شراكة النادي مع منصة سبوتيفاي.
وسيستضيف برشلونة فريق ريال مدريد يوم 19 مارس في الدور الثاني من الدوري الإسباني.
وكان برشلونة قد ظهر بقميص عليه شعار "بومة دريك" في الكلاسيكو الأول هذا الموسم على سانتياجو بيرنابيو في المباراة التي خسرها برشلونة 3-1؛ بمناسبة تجاوز المغني 50 مليون استماع لأغانيه على منصة سبوتيفاي شريكة برشلونة.
وسيظهر برشلونة من جديد في الكلاسيكو المقبل بشعار الألبوم الثالث للمطربة الكتالونية روزاليا بحسب إذاعة كتالونيا، بألبومها الثالث احتفالًا بمرور سنة على إطلاقه.
وترعرعت المطربة، التي اختيرت مرتين كأكثر سيدة مؤثرة في إسبانيا، في كتالونيا وقد فازت بجائزتي جرامي و8 جوائز جرامي اللاتينية.
ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الليجا بفارق 9 نقاط عن ريال مدريد الذي سيلاقيه في إياب نصف نهائي الكأس مجددًا يوم 5 أبريل بعدما فاز برشلونة ذهابًا بهدف دون رد.
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