"هذه الجائزة انتصار لكرة القدم الإسبانية"

يرى الإنجليزي بول سكولز، نجم مانشستر سيتي السابق، أن الإسباني رودري لاعب مانشستر سيتي استحق الفوز بجائزة الكرة الذهبية عن عام 2024.

وتسبب حصول رودري على الكرة الذهبية في جدل واسع، خصوصًا مع اعتراض قطاع كبير من الجماهير التي رأت أن فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد استحق الجائزة هذا العام بعد أدائه الفردي المميز ومساهمته في فوز الملكي بدوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني والسوبر الإسباني.

وقال بول سكولز في تصريحات خلال مقابلة مع قناة "سكاي بيت": "أعتقد بصدق أن رودري لاعب كرة قدم أفضل من فينيسيوس جونيور. من المحتمل أن يفوز فيني بمزيد من المباريات وسيكون أكثر مهارة، لكن رودري لاعب كرة قدم جميل".

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وأضاف: "رودري يستحق الكرة الذهبية تمامًا لكل ما فعله. لقد خسر مباراة واحدة في السنة التقويمية".

وتابع أسطورة مانشستر يونايتد: "هذه الجائزة انتصار لكرة القدم الإسبانية وللاعبي مركز خط الوسط. هذا المركز الذي يلعب فيه بشكل خاص الذي اعتاد جوارديولا وجميع هؤلاء اللاعبين العظماء اللعب فيه، يجعل فريقك يلعب كرة قدم رائعة".

وأردف سكولز: "كانت هناك أوقات خلال العالم لم يكن فيها فينيسيوس جونيور فعالًا، لكن لم تكن هناك أبدًا أوقات لم يكن فيها رودري فعالاً لفريقه".

وواصل: "فوز رودري هو انتصار للاعبي خط الوسط. أعلم أن ميسي وكريستيانو كان لديهما الكثير ليقولوه، لكنك تفكر في لاعبين مثل تشافي وإنييستا الذين لم يفوزوا بها.. بوسكيتس أيضًا لم يفز بها، بينما فاز بها مودريتش، لأنه لاعب أكثر هجومية".

وسخر سكولز من أحد المشجعين الحاضرين في المناظرة، الذي قال إن رودري "لا يضيء الملعب، لكنه اللاعب الأكثر جمالًا من الناحية الوظيفية"، ليعلق النجم الإنجليزي: "رودري يضيء الملعب لأهل كرة القدم المثقفين".