"متسلحًا بقضية الثعلب الإيطالي" .. بول بوجبا يثير الجدل قبل جلسة الاستئناف ضد إيقافه 4 سنوات

رسالة غامضة من بول بوجبا قبل جلسة "كاس"..

أثار النجم الفرنسي بول بوجبا، متوسط ميدان نادي يوفنتوس الإيطالي، "الجدل" في الشارع الرياضي العالمي، قبل أيام قليلة من جلسة الاستماع أمام المحكمة الرياضية الدولية "كاس"، في قضية اتهامه بالمشنطات.

وتعرض بوجبا لعقوبة "الإيقاف" 4 سنوات؛ بعد اتهامه بتناول مادة منشطة محظورة، يمكن أن ترفع من مستويات هرمون التستوستيرون بشكل طبيعي؛ ليقدم اللاعب استئنافًا أمام "كاس".

وقبل جلسة الاستماع أمام "كاس".. نشر النجم الفرنسي صورة عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وهو يتدرب بالكرة في منزله؛ معلقًا عليها بالقول: "الوقت سيعطيك الإجابة".

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ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، هُناك حالة من التفاؤل بين فريق الدفاع عن بول بوجبا؛ بحصول اللاعب على البراءة، ورفع عقوبة الإيقاف عنه، مثلما حدث مع نجم التنس يانيك سينر، الملقب باسم "الثعلب الإيطالي".

سينر "المصنف الأول على العالم" في لعبة التنس، تم اتهامه بتعاطي المنشطات، قبل أن تتم تبرئته لاحقًا؛ من خلال إثبات أن المادة المحظورة التي دخلت جسمه، كانت نتيجة التلوث أثناء تلقيه "العلاج الطبيعي" من طبيبه.

وكشفت الصحيفة عن أن هناك تشابه بين قضية بول بوجبا وسينر؛ حيث زُعم أن المادة المنشطة التي دخلت جسم اللاعب الفرنسي، كانت عن طريق تناوله حبوب بـ"الخطأ"، من قِبل إحدى الشركات الأمريكية.