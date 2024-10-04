"مفاوضات سعودية متوقعة!" .. مفاجأة جديدة عن بول بوجبا بعد تقليص عقوبة إيقافه

اللاعب يعود إلى الملاعب قريبًا..

النجم الفرنسي بول بوجبا، تلقى أفضل خبر في مسيرته الكروية، خلال الساعات القليلة الماضية، عندما تم تقليل فترة إيقافه بسبب "المنشطات"، من 4 سنوات إلى 18 شهرًا فقط.

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بوجبا البالغ من العمر 31 سنة، تعرض لعقوبة الإيقاف 4 سنوات؛ بعد سقوطه في اختبار إيجابي لـ"هومون DHEA"، في فحص منشطات روتيني عقب مباراة يوفنتوس وأودينيزي، ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدوري الإيطالي 2023-2024؛ قبل أن يتم تقليلصها إلى 18 شهرًا فقط، لتتأكد عودته للملاعب في مارس القادم.

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وفي هذا السياق.. كشف الإعلامي الرياضي خالد الرشيد، عن أن أحد الأندية السعودية - لم يذكر اسمه -؛ كان يريد التعاقد مع بوجبا بشدة، قبل عقوبة إيقافه.

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الرشيد كتب عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الجمعة: "بول بوجبا كان في مفاوضات مع أحد أندية صندوق الاستثمارات السعودي، قبل أن يتعرض للعقوبة".

وتوقع الإعلامي الرياضي السعودي، "عودة" هذا الفريق للتفاوض مع النجم الفرنسي مجددًا؛ حال استعادة إمكاناته الفنية والبدنية، بعد انتهاء إيقافه، وعودته للمشاركة في المباريات.

جدير بالذكر أن اسم بوجبا الذي يمتد عقده مع يوفنتوس، حتى 30 يونيو 2026، ارتبط بالانتقال إلى عملاقي جدة الأهلي والاتحاد في صيف عام 2023؛ لكن.. بدون تأكيدات أو نفي هذا الأمر.