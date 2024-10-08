بامتيازات خاصة .. بول بوجبا يعود للملاعب خلال شهر من بوابة دبي!

عودة مرتقبة

حصل النجم الفرنسي بول بوجبا، لاعب يوفنتوس، على فرصة ذهبية للعودة إلى الملاعب مرة أخرى بعد فترة طويلة من الغياب، بسبب الإيقاف.

وكان لاعب خط الوسط الفرنسي تم تخفيض قرار حظره الأولي لمدة 4 سنوات بعد ثبوت إيجابية عينته للمنشطات، إلى 18 شهرًا فقط من قبل محكمة التحكيم الرياضية.

قرار تخفيف الحظر يعني أن بوجبا يمكنه الآن استئناف التدريب مع يوفنتوس في يناير وسيكون قادرًا على لعب أول مباراة رسمية له اعتبارًا من مارس 2025.

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لكن صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أكدت أن بول بوجبا من الممكن أن يعود للملاعب قبل الموعد المذكور سلفًا، وذلك في مباراة ودية استعراضية تقام في دبي حيث سيتنافس عدد من نجوم كرة القدم في كأس الملك.

ومن المقرر أن تقام مباراة أساطير كرة القدم، يوم 30 نوفمبر المقبل على استاد آل مكتوم، في نسختها الثالثة وستشهد ظهور عدد من النجوم الفائزين بكأس العالم ودوري أبطال أوروبا على المسرح.

ويشارك بول بوجبا مجموعة من اللاعبين، أبرزهم جون تيري، روبرتو كارلوس، مايكل أوين، بول سكولز وديفيد سيلفا، لكن لن يلعب النجم الفرنسي أكثر من 30 دقيقة في المباراة الودية.

وسيحصل بوجبا على امتياز خاص مع روبرتو كارلو أسطورة البرازيلي، حيث سيلعب الثنائي 15 دقيقة فقط من كل شوط وسيتم إعفاؤهما من البطاقات الصفراء والحمراء ولا يمكن الإبلاغ عنهما بداعي التسلل.