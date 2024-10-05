ليس يوفنتوس ولا السعودية .. بوجبا يستقر على وجهته الجديدة بعد تقليص عقوبته!

تجربة مختلفة للنجم الفرنسي

قرر لاعب الوسط الفرنسي بول بوجبا، رفض فكرة العودة إلى يوفنتوس من جديد، بعد القرار السعيد الذي تلقاه أمس، الجمعة، بتقليص عقوبة إيقافه بسبب تعاطي المنشطات من 4 سنوات إلى 18 شهرًا.

بوجبا البالغ من العمر 31 سنة، تعرض لعقوبة الإيقاف 4 سنوات، عقب سقوطه في اختبار إيجابي لـ"هومون DHEA"، أثناء فحص منشطات روتيني بعد مباراة يوفنتوس وأودينيزي، ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدوري الإيطالي 2023-2024، قبل أن يتم تقليلصها إلى 18 شهرًا فقط؛ لتتأكد عودته إلى الملاعب في مارس القادم.

صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية قالت إنه رغم ارتباط بوجبا بعقد مع يوفي، إلا أنه لا يريد العودة إلى الفريق، ويفضل فكرة خوض تجربة أخرى مختلفة بعيدًا عن الدوري الإيطالي بشكل عام.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأشارت إلى أنه من المتوقع فسخ التعاقد بين اللاعب وناديه من جانب واحد، وسط أنباء قوية حول رغبته في الانتقال إلى الدوري الأمريكي خلال شهر مارس القادم عند عودته وانتهاء فترة إيقافه.

ويأتي ذلك ليغلق الباب تمامًا أمام فكرة انتقال الفرنسي للدوري السعودي، حيث قال الإعلامي خالد الرشيد إن أحد الفرق السعودية التي حاولت التعاقد معه قبل إيقافه، كانت تخطط لإعادة المحاولة بعد تقليص العقوبة.

يذكر أن بوجبا لعب ليوفنتوس على فترتين، الأولى كانت منذ 2012 إلى 2016 قبل الانتقال لمانشستر يونايتد مقابل 105 مليون يورو، ولكنه عاد مرة أخرى للفريق في تجربة محبطة بعام 2022 وعانى الكثير من الإصابات قبل دخوله في أزمة المنشطات.