بول بوجبا: لولا ذلك لكنت لاعبًا في مانشستر سيتي بعد رحيلي عن يونايتد!

النجم الفرنسي يكشف بعض الأسرار المؤلمة لفريقه السابق

كشف الفرنسي بول بوجبا عن سر مؤلم لجماهير فريقه السابق، مانشستر يونايتد، من مسيرته الكروية، حيث أكد أنه كان قريبًا من الانضمام للعدو مانشستر سيتي صيف 2022.

بوجبا رحل عن اليونايتد بنهاية عقده نهاية موسم 2021-2022، وقد عاد إلى يوفنتوس قبل أن يُوقف عن اللعب لـ4 سنوات بسبب المنشطات ثم تُخفض العقوبة إلى 18 شهرًا.

نجم الوسط أكد أنه تلقى عرضًا من السيتي للانضمام إلى الفريق بعدما أصبح لاعبًا حرًا بنهاية عقده مع الشياطين الحُمر، موضحًا أن حوادث السطو التي تعرض لها في المدينة ورغبته في الرحيل عنها دفعته لرفض العرض.

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بوجبا شدد على أن الباب لم يكن مغلقًا أمام ذلك العرض القادم من فريق المدرب بيب جوارديولا، إذ قال لصحيفة "ديلي ميل" "واجهت الكثير من المشاكل في مدينة مانشستر، أبرزها السطو والابتزاز، ولذا اضطررت إلى مغادرة المدينة. لولا ذلك لكنت ربما لاعبًا في مانشستر سيتي. الباب لم يكن مغلقًا أبدًا لأنني غادر مانشستر يونايتد مجانًا".

يُشار إلى أن بوجبا لم يحظ بتجربة جيدة مع يونايتد حين عاد له قادمًا من يوفنتوس صيف 2016 مقابل 105 مليون يورو تقريبًا، علمًا أنه كان قد انضم للفريق الإيطالي صيف 2012 بالمجان من فريق الشباب للنادي الإنجليزي، وقد فرض معه نفسه كأحد أفضل لاعبي الوسط في العالم.