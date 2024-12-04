لم يحضر الجلسة..

تواصلت جلسات محاكمة 6 أشخاص بتهمة الابتزاز المادي واحتجاز لاعب كرة القدم بول بوجبا، تحت تهديد السلاح في فرنسا.

وحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن بوجبا طالب بتعويض قدره 50 ألف يورو عن الأضرار المعنوية التي لحقت به من 5 متهمين، لا يشملهم شقيقه ماتياس.

وكان ماتياس هو من ظهر علنًا في القضية، حيث نشر مقطع فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي في أغسطس 2022، واتهم شقيقه الأصغر بإلقاء تعويذة شر "سحر" على زميله في منتخب فرنسا كيليان مبابي.

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وقال محامو بول بوجبا ووكيلته رافاييلا بيمينتا في بيان حينئذ إن مقاطع الفيديو "جاءت في أعقاب تهديدات ومحاولات ابتزاز كجزء من عصابة إجرامية، ثم تم التقدم بشكاوى جنائية في إيطاليا وفرنسا في يوليو من ذلك العام.

وسبق وأوضح اللاعب للمحققين الفرنسيين، أنه تعرض في مارس 2022 "للخداع من قبل أصدقاء الطفولة" في حي رواسي أون بيري حيث نشأ برفقة شقيقه ماتياس، وأنه تم احتجازه للإجبار على دفع 13 مليون يورو، لكنه دفع لهم 100 ألف يورو فقط.

ولم يحضر بوجبا جلسة المحاكمة اليوم، لكن محاميته استبعدت شقيقه ماتياس من قائمة المتهمين، مدعية أنه لم يستفد من الأموال التي أنفقها بوجبا على أصدقائه.

ولفتت الصحيفة الإسبانية إلى أن "اللاعب الفرنسي الشهير يطلب إلى جانب التعويض (50 ألف يورو)، استعادة مبلغ 200 ألف يورو يدعي أن هؤلاء الأشخاص أنفقوها من حسابه الشخصي دون إذنه".