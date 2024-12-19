"فرصة سنقوم بتحليلها" .. رئيس "كبير فرنسا" يرحب بالتعاقد مع بول بوجبا

الغموض يحيط بمصير النجم الفرنسي

أبدى بابلو لونجوريا رئيس نادي مارسيليا الفرنسي، انفتاحه على إمكانية انضمام بول بوجبا إلى صفوف الفريق في صفقة انتقال حر.

بوجبا يقضي حاليًا عقوبة الإيقاف بتهمة تعاطي المنشطات، حيث لم يمارس كرة القدم منذ مباراة فريقه السابق يوفنتوس أمام إمبولي في سبتمبر 2023، وبعد تقليص عقوبته من أربع سنوات إلى عام ونصف، أصبح يمكنه العودة للتدريب في يناير 2025، على أن يشارك في المباريات مرة أخرى في مارس من نفس العام.

وفي هذا السياق قال لونجوريا في تصريحات نشرها موقع شبكة "بي إن سبورتس":"لن أغلق الباب لأنه لاعب من الطراز العالمي، يتعين علينا تحليل الأمر لأنه متاح في السوق، ومن الجيد دائمًا الاستفادة من هذه الفرص وجلب لاعبين رائعين في فريقك".

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وأضاف:"لا توجد مناقشات متقدمة معه، سنعقد اجتماعًا داخليًا لتحديد جميع أهداف فترة الانتقالات، أنا أحترمه كثيرًا ولكن يجب تحليل الموقف قبل اتخاذ أي قرار".

جدير بالذكر أن أدريان رابيو زميل بوجبا السابق في يوفنتوس، انضم هو الآخر إلى مارسيليا، وقال الأسبوع الماضي إنه من دواعي سروره أن يلعب مع زميله القديم في خط الوسط مرة أخرى.

وكان بوجبا قد ارتبط بالعديد من الأندية في الفترة الأخيرة، كان أبرزها مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وكورينثيانز وكذلك بعض أندية الدوري الأمريكي.