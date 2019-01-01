بوليسيتش: كدت أنسى كرة الهاتريك الأولي لي مع تشيلسي

كريستيان بوليسيتش نجم فريق تشيلسي يتحدث عن الهاتريك الأول له بقميص تشيلسي في شباك بيرنلي.

أعرب اللاعب الأمريكي كريستيان بوليسيتش نجم فريق تشيلسي عن سعادته بالهاتريك الذي أحرزه في مباراة فريقه مساء اليوم أمام بيرنلي في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها بوليسيتش وأكد خلالها أن الفريق قدم أفضل ما لديه أمام بيرنلي ويسعى دومًا للتحسن.

وقال بوليسيتش: "لا أصدق ما يحدث الأهداف كانت جميلة ومستوى الفريق كذلك، كنت أتمنى ألا نتلقى أهدافًا لكنني تسببت في هدف بعد خسارة الكرة في النهاية".

وأضاف: "فضلت الهدف الذي سجلته بقدمي اليسرى لكن كل أهداف الفريق كانت هامة، كدت أن أنسى الكرة الخاصة بالمباراة لكن زملائي ساعدوني".

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وأكمل: "أتمتع كثيرًا بالتواجد في تلك المجموعة لدينا طاقة كبيرة وخبرة أيضًا ونتمتع بكل لحظة وأردت أن أثبت نفسي وأعمل بشكل جيد في التدريبات لكن ذلك يحتاج للوقت"

وأردف: "نريد أن نواصل على تلك السلسلة الإيجابية لكننا سنتعامل مع كل مباراة بشكل فردي ونرى إلى أين سيصل ذلك بنا في نهاية الموسم".

وقال زميله فيكايو توموري: "أعتقد أن بوليسيتش كان في حاجة للوقت لكنه عندما حصل على الفرصة ظهر بشكل مذهل وسجل هاتريك، لا يوجد ما هو أفضل مما قدمه أنا سعيد للغاية من أجله".

جدير بالذكر أن المباراة كانت قد انتهت بفوز تشيلسي بأربعة أهداف مقابل هدفين بعدما كانت تشير لتقدم البلوز بأربعة أهداف نظيفة قبل النهاية بلحظات.