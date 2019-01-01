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الدوري الإنجليزي الممتاز

بوليسيتش: تشيلسي يلعب كرة القدم التي أحبها

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لاعب تشيلسي الجديد يتحدث عن قراره

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أبدى كريستيان بوليسيتش سعادته بقرار الانتقال إلى تشيلسي، لكن مؤكدًا في نفس الوقت أن تركيزه الحالي مع بوروسيا دورتموند وإنهاء الموسم بأفضل صورة ممكنة.

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وأتم الدولي الأمريكي انتقاله للنادي الإنجليزي مقابل 64 مليون يورو، لكنه سيُنهي الموسم في البوندسليجا ثم يبدأ رحلته في لندن الموسم القادم.

وتحدث اللاعب عن اختياره لموقع إي أس بي أن قائلًا "أعتقد أن امتلاك تشيلسي لتلك الرغبة لضمي ودفع مثل هذا المبلغ يعني أنهم أعجبوا بي، ولو قليلًا على الأقل".

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أضاف "قلت أني متحمس للغاية، وأنا سعيد جدًا بهذا القرار، لكن مع عودة الموسم سأضع كل هذا خلف رأسي. كل شيء وكل هذا الحماس رائع، لكني أيضًا متحمس جدًا لبقية الموسم هنا، فأنتم تعلمون أننا نريد أن نقاتل ونبذل قصارى جهدنا هنا لنرى كيف سينتهي الموسم".

وعن مركزه في الملعب، قال صاحب الـ20 عامًا "شاهدت عدة مباريات لهم ولاحظت خلالها الأسلوب الذي يلعب به الأجنحة هناك. هو أسلوب جيد ولديهم هجوم جيد جدًا، وهي كرة القدم التي أحب مشاهدتها".

أتم "أعتقد أنهم يحبون اللعب من الخلف، ولا يخافون اللعب في أي مكان في الملعب، ولديهم حرية كاملة في الملعب. هذا حقًا ما أحب أن أراه".

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