بولندا تتقدم خطوة جدية لخطف رينارد من السعودية

بولندا واجهت السعودية في كأس العالم قطر 2022

Shahid

لفت أداء المنتخب السعودي الجيد جدًا خلال كأس العالم قطر 2022 أنظار العديد من المنتخبات إلى مدربه الفرنسي هيرفي رينارد، خاصة أنه يمتلك سيرة ذاتية ممتازة من خلال العمل مع عدة منتخبات إفريقية والفوز بكأس أمم إفريقيا مع زامبيا.

الأخضر كان الوحيد الذي استطاع هزيمة منتخب الأرجنتين بطل العالم، وذلك حين التقاه في افتتاح مشوار الفريقين في المونديال، وبعدها قدم أداءً مميزًا وأهدر ركلة جزاء حاسمة أمام بولندا ليخسر 2-0 ثم أحبط الجميع بأداء سلبي والخسارة 2-1 أمام المكسيك.

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شبكة "بي أن إن فوتبول" البولندية كشفت النقاب عن اجتماع جمع تشيزاري كوليشا رئيس الاتحاد البولندي لكرة القدم مع رينارد مؤخرًا للحديث حول إمكانية عمله مع المنتخب، وذلك بحضور مترجم لمساعدة الطرفين على الحديث.

ووصفت الشبكة الخبر عبر حسابها على تويتر بأن رئيس الاتحاد البولندي رضخ لضغط الإعلام والجمهور وفتح باب المفاوضات مع رينارد.

يُشار إلى أن رينارد جدد عقده مؤخرًا مع الاتحاد السعودي لكرة القدم حتى عام 2027، وقد ارتبط بعدد من الوجهات الأخرى بعد المونديال مثل بلجيكا وقطر. Shahid