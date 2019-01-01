بولنت: الخبرة ستحسم مباراتنا مع سايبا والريان دائم التطور

المدير الفني لنادي الريان يشدد على جاهزية فريقه لمواجهة سايبا الإيراني في التصفيات المؤهلة لدور المجموعات بدوري أبطال آسيا

فيسبوك تويتر بلال محمد

أكد بولنت المدير الفني لنادي الريان، جاهزية فريقه لمواجهة سايبا الإيراني، ضمن التصفيات المؤهلة لدور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

ويستضيف الريان نظيره سايبا، غداً الثلاثاء على ملعب جاسم بن حمد، ضمن التصفيات الختامية بدوري أبطال آسيا.

وقال بولنت في المؤتمر الصحفي للقاء: "الاستعداد للقاء كان جيداً، سنلعب بأسلوب يليق بنادي الريان، ولكنى أدعو الجماهير للتواجد بكثرة في الملعب لدعمنا".

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وواصل: "سيغيب عنا الثنائي دانيال جومو وعمر باري للإصابة، ولكن الريان فريق كبير ولديه خبرة في البطولة الآسيوية، وعلى الجانب الآخر الفريق الإيراني لديه لاعبين جيدين، وهم في اتم استعداد لهم للمباراة".

وأكمل: "نحن دائماً في تطور مستمر خاصة في الجانبين الفني والبدني، سنعمل على تقديم أفضل ما لدينا من لعب وخبرة لخطف بطاقة التأهل".

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وحجز سايبا مقعده في هذا الدور من التصفيات، بعد تغلبه على نظيره مينرفا بنجاب الهندي برباعية نظيفة في المرحلة السابقة.