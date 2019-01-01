بولت يطالب إدارة مانشستر يونايتد بضم جريزمان ومساعدة بوجبا

يوسين بولت العداء الجامايكي الذي يشجع مانشستر يونايتد بطالب إدارة الفريق بمساعدة النجم الفرنسي بول بوجبا عن طريق ضم مواطنه أنطوان جريزمان.

فيسبوك تويتر علي رفعت

طالب يوسين بولت العداء الجامايكي من إدارة مانشستر يونايتد أن تساعد اللاعب الفرنسي بول بوجبا عن طريق بناء فريق من حوله لتقديم مستويات طيبة.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها بولت وأكد خلالها أن ضم أنطوان جريزمان سيغير الكثير في شكل الفريق خلال الفترة المقبلة في وجود بوجبا.

وقال بولت: "بوجبا صديقي وأنا معجب كبير به وبكرة القدم التي يقدمها، وأعتقد أن مانشستر يونايتد في حاجة ملحة لبناء فريق حوله في الفترة المقبلة".

لاعبو مانشستر يونايتد بحاجة للتركيز من الجولة الأولى .. لا مجال لإهدار النقاط ❌



مباريات الدور الأول لمانشستر يونايتد 🔴👇 pic.twitter.com/RkRMAjjvgq — جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٣ يونيو ٢٠١٩

وأضاف: "عندما تشاهد ما قدمه رفقة يوفنتوس وكيف يلعب في فرنسا بشكل مذهل، لأنه لديه في الفريق مهاجمين رائعين يتحركون بشكل جيد ويساعدونه على لعب الكرات المؤثرة".

وأكمل: "بالنسبة لي ليس من المهم كيف يقص شعره طالما يقدم ما يحتاجه الفريق في الملعب، لو تم ضم جريزمان لصفوف الفريق سيساعد ذلك كثيرًا، فهما يتفاهمان بشكل جيد".

جدير بالذكر أن تقارير صحفية عديدة كانت قد ربطت جريزمان بالانضمام لصفوف فريق مانشستر يونايتد، بالرغم من تأكيد رئيس أتلتيكو مدريد من انضمامه لبرشلونة في الموسم الجديد.