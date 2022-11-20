بولت: أتفهم إحباط رونالدو لقد كان قلب مانشستر يونايتد النابض

يوسين بولت يرى بأن كريستيانو رونالدو كان قلب مانشستر يونايتد النابض.

عبر الجامايكي يوسين بولت، أيقونة مسابقات الركض السريع، عن حزنه الشديد لما يحدث مع البرتغالي كريستيانو رونالدو مع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، مؤكدًا أن "صاروخ ماديرا" هو قلب يونايتد النابض.

ويبدو أن علاقة رونالدو مع مانشستر يونايتد وصلت إلى نهايتها، خاصة بعد المقابلة المثيرة للجدل التي أجراها البرتغالي مع الصحفي الإنجليزي بيرس مورجان، ووجه خلالها انتقادات حادة إلى إدارة "الشياطين الحمر" والهولندي إريك تين هاج مدرب الفريق.

بولت يشعر بخيبة أمل كون إرث رونالدو مع مانشستر يونايتد قد تلطخ، مؤكدًا أنه يعرف شعور البرتغالي بأن الجلوس على مقاعد البدلاء محبط بالنسبة له.

وقال بولت في تصريحات مع شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية: "أنا حزين لأنه سيرحل، إنه كريستيانو رونالدو".

وأضاف: "لقد كان، بقدر ما أستطيع أن أقول، قلب مانشستر يونايتد النابض، لقد قام بعمل جيد للنادي، بالنسبة لي سيكون من المجهد رؤيته يرحل".

واختتم بولت: "لكنني أفهم ما يشعر به، لقد شاهدت المقابلة كاملة، لذلك أعرف ما يحدث معه".

رونالدو، الذي حاول الرحيل عن مانشستر يونايتد في الصيف الماضي، من المرجح ألا يكمل عقده مع "الشياطين الحمر" والذي ينتهي في صيف 2023، خاصة بعد مقابلته الجدلية مع بيرس مورجان.