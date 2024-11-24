"يمكننا إرسال نتيجة الرنين المغناطيسي" .. ميكيل أرتيتا يرد على هجوم هاري كين ضد بوكايو ساكا

مدرب آرسنال يُدافع عن لاعبه

رد ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق آرسنال، على الهجوم الذي قام به هاري كين ضد بوكايو ساكا ونجوم منتخب إنجلترا، الذين لم يتمكنوا من الحضور في توقف نوفمبر الأخير.

وغاب 10 لاعبين عن قائمة إنجلترا خلال فترة التوقف الدولية الأخيرة، بسبب إصابات والشعور بالإرهاق، مما دفع هاري كين بوصف هذا الموقف بـ"العار"، مؤكدًا على أنه لا يوجد أهم من الانضمام للمنتخب الوطني.

وشارك ساكا مع آرسنال في الفوز على نوتنجهام فورست أمس السبت، إذ سجل هدفًا رائعًا في فوز فريقه بثلاثية دون رد، ليُظهر كامل لياقته البدنية في تلك المواجهة.

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ورد أرتيتا على تعليقات كين خلال تصريحات صحفية: "يمكننا أن نرسل فحص التصوير بالرنين المغناطيسي، فالأمر بسيط جدًا".

وأضاف: "هذا تواصل كان واضحًا للغاية بين الطاقم الطبي في آرسنال ونظيره بالمنتخب الإنجليزي، ولم يفعل ساكا أي شيء، وكان غائبًا ويحتاج إلى بعض الوقت للتعافي، وشارك في جلسة تدريبية واحدة فقط".

ويستعد آرسنال لمواجهة سبورتنج لشبونة يوم الثلاثاء المقبل بدوري أبطال أوروبا، ثم سيلعب أمام وست هام في مواجهة قوية بالدوري الإنجليزي يوم السبت.