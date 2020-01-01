بوفون: يوفنتوس كان بحاجة لخطوة للخلف كي يستفيق

يوفنتوس سقط في فخ الهزيمة خلال مباراته الأخيرة أمام نابولي

يرى جيانلويجي بوفون، حارس مرمى يوفنتوس الإيطالي أن فريقه كان بحاجة لخطوة للخلف لتصحيح الأوضاع واستعادة الرغبة.

وخسر يوفنتوس مباراته الأخيرة في الدوري الإيطالي، والتي كانت أمام نابولي بهدفين لهدف في الجولة الـ 21 من المسابقة.

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وقال بوفون في تصريحات صحفية: "لقد كانت هزيمة سيئة لنا، كان ينبغي علينا أن نقدم أفضل مما قدمنا في المباراة".

وواصل: "الفريق كان بحاجة لخطوة للخلف، للعثور على الجوع للانتصارات من جديد والتواضع".

وأكمل: "ربما قللنا من شأن نابولي الذي يعيش مرحلة صعبة، كما كنا نعلم أننا سنستمر على القمة حتى لو خسرنا، كنا نحتاج إلى مزيد من الحزم والشدة".

ويحتل يوفنتوس صدارة السيري آ، برصيد 51 نقطة، وبفارق ثلاث نقاط عن إنتر صاحب المركز الثاني، وفي المركز الثالث لاتسيو برصيد 46 نقطة ويتبقى له مباراة مؤجلة.

جدير بالذكر أن يوفنتوس يستعد لمواجهة فيورنتينا، صباح الأحد القادم في الجولة الـ 22 من الدوري الإيطالي، بينما يلعب إنتر مع أودينيزي ولاتسيو مع سبال في الجولة ذاتها.