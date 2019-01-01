بوفون: تحطيم الأرقام من أسباب استمراري في الملاعب

جيجي عادل رقم مالديني

أكد جيانلويجي بوفون، حارس يوفنتوس، أن استمراره في الملاعب رغم تقدمه في السن سببه هو طموحه لتحقيق المزيد من الإنجازات والأرقام القياسية.

وعادل بوفون رقم مالديني كأكثر اللاعبين مشاركة في السيري آ برصيد 647 مباراة في الانتصار على سامبدوريا مساء الأربعاء.

وقال جيجي مع "سكاي": "الأمر لايزال ممتعاً، وتحطيم الأرقام أحد الأسباب، يمكنني عيش المزيد من اللحظات السعيدة، ولكن الأهم هو الانتصار واعتلاء الصدارة".

وأضاف: "ليس الهدف الأهم حالياً هو بلوغ المباراة رغم 648، ولكن إذا حدث الأمر، أريد أن يكون مع يوفنتوس في قمة الجدول".

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وحول موعد اعتزاله: "أرى ذلك تاريخاً بعيداً، أشعر أنني بدنياً جاهز، قبل عامين توقفت عن اللعب والحياة أعطتني الفرصة مجدداً، سأكون ظالماً لنفسي لو اعتزلت الآن".

وختم: "يجب احترام الطفل الذي يعيش بداخلي، على الأقل أنا مستمر حتى يونيو المقبل".

وانفرد يوفنتوس بقمة ترتيب الدوري مؤقتاً بعد الانتصار على سامبدوريا بهدفين لواحد، بانتظار مباراة إنتر مع جنوى السبت.