بوفون يجهل مستقبله رفقة يوفنتوس

يبدو أن أسطورة حراسة المرمى الأيطالي جانلويجي بوفون لم يحسم موقف مستقبله رفقة يوفنتوس في الفترة المقبلة.

يبدو أن أسطورة حراسة المرمى الإيطالي جانلويجي بوفون لم يحسم موقف مستقبله رفقة يوفنتوس في الفترة المقبلة.

بوفون عاد إلى يوفنتوس مطلع الموسم الجاري بعد أن قضى موسمًا مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

ومن المتوقع أن يجلس بوفون لبحث مستقبله رفقة الفريق الإيطالي في مارس المقبل حسب ما أكده وكيل أعماله سيلفينيو مارتينو.

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وأضاف في تصريحات لشبكة "توتو سبورت" الإيطالية : "لا أعرف ما سيفعله ولا أظن أنه يعرض أيضاَ وسنعقد جلسة مع النادي لتحديد ما سيحدث".

وتابع: "هو سعيد في النادي وبالرغم أنه أتم عامه الـ42 إلا أنه لا يزال يتمتع بحالة صحية وبدنية رائعة".

وأردف قديماً كان بوفون يقول بأنه سيتوقف عن اللعب في عمر 32 ولكنني أخبرته أن ينتظر حتى يصل لهذا العمر، وها نحن هو في الـ42 من عمره الآن ويقدم أفضل المستويات".

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وأوضح بقوله «كانت لديه العديد من العروض لكن حينما طلبه يوفنتوس كان الخيار الأفضل لعائلته بالطبع».

بوفون شارك مع يوفنتوس في سبع مباريات في الدوري الإيطالي الدرجة الأولى هذا الموسم وحافظ على شباكه نظيفة في واحدة فقط.

يذكر أن يوفنتوس يحتل صدارة الدوري الإيطالي بفارق 3 نقاط عن صاحب المركز الثاني إنتر.

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