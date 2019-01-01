بوفون: غياب نيمار مشكلة، لكن النجاح دونه سيمنحنا القوة والثقة

بوفون يتحدث عن غياب نيمار عن مواجهة مانشستر يونايتد في دوري الأبطال

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

وصف جانلويجي بوفون غياب نيمار عن مواجهة مانشستر يونايتد في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بالمشكلة لباريس سان جيرمان، لكنه أكد في نفس الوقت أن النجاح دونه سيمنح الفريق القوة والثقة.

ولن يلعب المهاجم البرازيلي مباراتي الأبطال ضد اليونايتد نتيجة الإصابة، وحين سُئل بوفون عن الأمر أجاب "أعتقد أن غيابه يمثل مشكلة لنا، لا أعلم إن كانت مشكلة كبيرة أو صغيرة، آمل أن تكون صغيرة، لكننا مع ذلك فريق قادر على النجاح دونه، وهو ما قد يمنحنا القوة والثقة".

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"لكن علي القول أنه دون لاعب "ناري" مثله سيكون الأمر صعبًا، خاصة لمستواه الممتاز خلال الشهرين أو الثلاثة الأخيرة، سواء بدنيًا أو ذهنيًا، مما كان سيجعله قادرًا على مساعدة الفريق كثيرًا".

أضاف "عمومًا، علينا بذل قصارى جهدنا حتى لا نندم أبدًا ونلعب ربع ونصف النهائي بوجود نيمار. هذا سيكون أفضل هدية تُقدم له، وأنا واثق أنه سيرد المعروف بلعب تلك المباريات".