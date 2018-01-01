بوفون محذرًا: من الخطأ تحليل المنافسين الآن، كل شيء يتغير في فبراير

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

حذر جانلويجي بوفون حارس مرمى باريس سان جيرمان فريقه من الوقوع في فخ استسهال مواجهة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر يونايتد، مؤكدًا أن تحليل المنافسين حاليًا خطأ كبير لأن كل شيء قد يتغير في فبراير القادم.

وأوقعت القرعة الفريقين وجهًا لوجه في دور الـ16، وقد تحدث البعض من المعسكر الباريسي بنبرة ثقة وتفاؤل كبيرة نظرًا لمعاناة اليونايتد هذا الموسم وتراجع ترتيبه في الدوري الإنجليزي وتأهله من دور المجموعات في دوري الأبطال بصعوبة بالغة.

إلا أن بوفون سار عكس التيار حين قال "لا، ليست قرعة سهلة. بعض الفرق حظيت بقرعة صعبة والبعض الآخر كان أفضل حظًا. قُرعة يوفنتوس كانت صعبة بمواجهة أتلتيكو مدريد، كذلك هناك مواجهة بايرن ميونيخ ضد ليفربول. برشلونة وريال مدريد حظيا بمواجهة متوسطة وعليهما أن يتحليا بالشجاعة".

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"علينا أن نتحلى بنفس العقلية التي لعبنا بها المباريات الأخيرة في دوري الأبطال، لكن علينا ألا نتجاهل أن البطولة تُستأنف في فبراير القادم، بعد شهرين، حيث العديد من الأشياء قد تحدث، الفرق قد تُغير المدربين واللاعبين، وهناك سوق الانتقالات الشتوي. برأيي، الآن ليس الوقت الصحيح لتحليل الفرق".

من جانبه، أكد المدرب توماس توخيل على صعوبة المباراة خاصة للخبرة الأوروبية التي يتمتع بها اليونايتد، مضيفًا "اللعب ضد مانشستر يونايتد سيكون صعبًا لأن لديهم الكثير من الخبرة في البطولة، واللعب في أولد ترافورد سيكون صعبًا جدًا. هو تحدٍ كبير. لو كنت مشجعًا، لفضلت مشاهدة المباراة في التلفاز. لا أظن أننا المرشحون للفوز، علينا احترام الفرق ذات الخبرة الواسعة في البطولة، مثل اليونايتد".