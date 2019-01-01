بوفون: ليس لدي خطة للاعتزال الآن

بوفون يجدد الغموض حول مستقبله

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

قال أسطورة حراسة المرمى جيانلويجي بوفون إنه لا يمتلك أي خطة زمنية للاعتزال في الوقت الحالي، مؤكدًا أنه لا يعلم متى سيأتي هذا الوقت.

وكان بوفون قد عاد إلى يوفنتوس خلال موسم الانتقالات الصيفية الأخيرة، وذلك عقب موسم واحد قضاه في باريس سان جيرمان الفرنسي.

وحول اعتزاله أكد بوفون أنه لا يمتلك أي فكرة عن الموعد الذي سيقرر فيه وضع نهاية مسيرته الكروية، على الرغم من تجاوزه الأربعين عامًا.

وأضاف: "أشعر أنني أحظى بدور جديد على دكة البدلاء، الأمر يكون صعبًا على البعض أحيانًا، ذلك لأن التعود على دور معين يصعب من تغييره.

أليجري يحدد موعدًا نهائيًا لتدريب مانشستر يونايتد

وتابع: "يوفنتوس يمر بمرحلة تغيير أيضًا، الفريق ما زال قويًا وهو المنافس الأبرز في إيطاليا وأحد أفضل الفرق في أوروبا، ولكن بعض الأوضاع داخله تغيرت ليس إلا"

وأردف: "لدي الرغبة في الاستمرار، لقد قلت من قبل إنني سأقرر الاعتزال في الوقت الذي أشعر فيه بعدم القدرة والرغبة في إكمال مسيرتي"

يذكر أن جيانلويجي بوفون قد لعب مع يوفنتوس منذ العام 2001 بعدما انضم إلى السيدة العجوز قادمًا من بارما، واستمرت مسيرته مع الفريق حتى الآن ولم يتخللها إلا الموسم الماضي الذي قضاه مع الفريق الباريسي.