بوفون: لا منافسة مع تشيزني.. وفيرونا جزء من القدر

أبدى جيانلويجي بوفون حارس مرمى يوفنتوس سعادته بالعودة والمشاركة ضد هيلاس فيرونا الذي هزمه البيانكونيري 2-1 في الأسبوع الرابع للدوري الإيطالي.

وقال بوفون لسكاي سبورت إيطاليا:"إنه شعور مرضي للغاية، بالنسبة لعمري ومسيرتي، حين أنظر للوراء ألاحظ أني حظيت بحياة مذهلة ومسيرة ممتعة كما كنت أريد طوال حياتي".

وأضاف:"فيرونا جزء من قدري، إنه شعور رائع أن أعود في يوم جميل للجميع، لأنه إن كان اليوم جيداً للجميع سيكون جيداً لي أيضاً".

أما عن المنافسة مع البولندي فويتشيك تشيزني قال:"لا يوجد منافسة، المصطلح خاطئ لأن الوضع كان واضحاً منذ البداية وأنا تقبلته بلا شك".

وأوضح:"أنا سعيد بالوضع الحالي وسعيد بالعودة إلى يوفي ومشاركة الزملاء المزيد من اللحظات والخبرات سواء كانت جيدة أم سيئة".

وكان بوفون قد لعب مباراته الأخيرة مع يوفنتوس ضد هيلاس فيرونا، ليرحل لمدة موسم إلى باريس سان جيرمان ثم يعود للدوري الإيطالي بمواجهة فيرونا أيضاً.