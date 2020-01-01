بوفون: لاتسيو منافس أخطر ليوفنتوس من إنتر

حالة واحدة تُحقق ذلك..

يرى جينالويجي بوفون، حارس مرمى يوفنتوس وقائده، أن لاتسيو هو المنافس الأكثر خطورة على فريقه في الصراع على لقب الدوري الإيطالي نتيجة لانشغال إنتر بالمنافسة في الدوري الأوروبي.

لاتسيو خرج من دور المجموعات بالدوري الأوروبي، في الوقت الذي احتل فيه إنتر المركز الثالث في مجموعته بدوري أبطال أوروبا لينتهي به المطاف في دور الـ16 بالدوري الأوروبي أيضًا.

ومن المعروف أن هذه البطولة تُشكل عاملًا أساسيًا في الإرهاق، حيث يلعب الفريق المشارك فيها يوم الخميس ثم الأحد في الدوري، مع وجود طول في مسافات السفر، وهو ما يراه بوفون عاملًا سلبيًا للنيراتزوري في المنافسة على الكالتشيو.

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أسطورة الكرة الإيطالية في تصريحات للصحافة قال "إذا ذهب إنتر لأبعد من ذلك في الدوري الأوروبي فسأقول على الأرجح لاتسيو.".

وأضاف "سوف يلعب لاتسيو مباراة واحدة في الأسبوع يوم الأحد، لذلك فإن الأمر سيُشعرني بالخوف حينها.".

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لاتسيو يأتي في المرتبة الثانية بجدول ترتيب جنة كرة القدم برصيد 56 نقطة وبفارق نقطة وحيدة عن يوفنتوس، بينما يحل زملاء لاوتارو مارتينيز في المرتبة الثالثة برصيد 54 نقطة.

في الوقت نفسه، فقد أشاد بوفون بمدربه وزميله السابق أنطونيو كونتي، واعتبر أن توليه مهمة تدريب إنتر هو أمر عائد له ولم يؤثر على علاقتهما.

صاحب الـ42 عامًا أتم حديثه قائلًا "أنطونيو صديق عظيم لي، إنه قائدي ومن حقه أن يتخذ أي قرار مناسب له، أنا أحبه كثيرًا.".

يذكر أن كونتي تلقى العديد من الانتقادات من قبل جمهور السيدة العجوز للعمل في الند التاريخي إنتر، واعتبره البعض خائنًا، لكن المدرب لم يكترث بالأمر وظل يؤكد على قوة علاقته بالبيانكونيري واحترافيته في آن واحد.