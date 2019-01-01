بوفون: كونتي ليس خائنًا ورحيل أليجري بسبب رونالدو

تعرف على تصريحات بوفون حول كونتي ورونالدو

أكد جيانلوجي بوفون، أسطورة يوفنتوس، أنّ تولي أنطونيو كونتي تدريب إنتر لا يجعله خائنًا مشيرًا إلى دور كريستيانو رونالدو في رحيل ماسيلميانو أليجري عن البيانكونيري.

أليجري رحل بعد 5 سنوات مع يوفنتوس ليخلفه ماوريسيو ساري.

وقال بوفون في حوار مع "كوريري ديللو سبورت" الإيطالية: "أكثر شيء أزعجني حينما طالب الجمهور إزالة نجمة كونتي في يوفنتوس. إنّه ليس خائنًا بالانضمام إلى إنتر. لقد بذل أخر قطرة عرق لأجل النادي سواء لاعبًا أو مدربًا".

وتابع: "لا يمكن أبدًا أن ننسى ما قدمه كونتي في 15 عامًا مع يوفنتوس، وأعتقد أنّ عودته للدوري الإيطالي أمر مفيد للغاية وخاصة مع انضمام ماوريسيو ساري ليوفنتوس وكذلك وجود باولو مالديني وبوبان في ميلان وكارلو أنشيلوتي مع نابولي".

حارس مرمى باريس سان جيرمان أشاد بطريقة إدارة البيانكونيري مع الرئيس أندريا أنيللي والمدير الرياضي فابيو باراتيشي.

بعد موسم رائع مع البلوز، حصد بطولة الدوري الأوروبي وأنهى الدوري في المركز الثالث 🏆

ساري يعود على إيطاليا من جديد ✈️ pic.twitter.com/5dCIKwrJ8m — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 16, 2019

وأردف: "انضمام كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس جعل الضغط أكبر على ماسيلميانو أليجري للفوز بدوري أبطال أوروبا ولذلك فإن الخروج أمام أياكس في ربع النهائي كان بمثابة الضربة القضية".

واختتم: "أعتقد أنّ رونالدو لم يكن يرغب في الانضمام إلى الدوري الإيطالي ولكنّه أُعجب بمشروع يوفنتوس ولذلك وافق على اللعب مع البيانكونيري. إنّه إضافة قوية دون شك".

جدير بالذكر أنّ إنتر تعاقد مع كونتي لتدريب الفريق بداية من الموسم المقبل.