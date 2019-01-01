بوفون: عامي الأول في باريس كان رائعًا

جيانلويجي بوفون يتحدث عن موسمه الأول في باريس سان جيرمان واختلاف التحديات عما كانت عليه في يوفنتوس

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قام الحارس الإيطالي المخضرم جيانلويجي بوفون بتقييم موسمه الأول مع باريس سان جيرمان، وذلك قبل أيام قليلة من المباراة النهائية لكأس فرنسا.

وسيلعب باريس سان جيرمان نهائي كأس فرنسا أمام ليل في إطار سعيه إلى التتويج بالثنائية المحلية بعد ضمان تتويجه بلقب الدوري.

وفي هذه الخصوص، قال جيانلويجي بوفون إن تجربته في فرنسا كانت جميلة بفعل الأجواء والجماهير وروعة المدينة نفسها.

وأضاف: "كانت أهدافي عند القدوم إلى هنا بدء تجربة جديدة في أجواء مختلفة عن تلك التي كانت في يوفنتوس وفي إيطاليا بشكل عام"

وتابع: "أردت اكتشاف بيئة جديدة لكرة القدم، وبالطبع في أي نادٍ أذهب إليه أفكر في التتويج بالبطولات كأي لاعب يذهب إلى أي فريق جديد"

وحول تقييمه للموسم قال بوفون: "أعتقد أنه كان موسمًا جميلًا للغاية سواء على المستوى الشخصي أو على مستوى المجموعة، لقد توجنا بالدوري وننافس في نهائي الكأس"

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٥ أبريل ٢٠١٩

وأضاف: "الفوز بالمباريات بشكل مستمر يتطلب أن نكون حاضرين بدنيًا وذهنيًا بالشكل المطلوب وأن نظل على ذلك المنوال دائمًا"

وتابع: "ألعب من أجل خدمة الفريق، في يوفنتوس مثلًا كنت ألعب كل المباريات عدا 10 أو 15 مباراة يلعبها الحارس الثاني بشكل أساسي"

وحول الفوز بكأس فرنسا قال: "بالطبع هي بطولة هامة وجميعنا نفكر في التتويج بها، النهائي يحتل كل تفكيرنا في الوقت الحالي"

وأضاف: "الفريقان قريبان من رفع الكأس والمنافسة ستكون متكافئة بشكل كبير، يجب علينا الظهور بشكل قوي حتى ننجح في حسم هذه المباراة"

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يذكر أن باريس سان جيرمان كان قد خرج من دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا على يد مانشستر يونايتد .