بوصوفة: احترمنا بنين ولم نظهر بالشكل المطلوب

حالة من الإحباط بمعسكر المنتخب المغربي

أعرب مبارك بوصوفة نجم المنتخب المغربي، عن إحباطه بعد الخروج من كأس الأمم الإفريقية 2019 المقامة بمصر.

المغرب تعادلت بهدف لكل فريق أمام بنين في الوقت الأصلي باللقاء، قبل أن تخسر في ركلات الترجيح لتودع المسابقة من دور الـ16.

المباراة شهدت فرصة سانحة للمغرب للعبور إلى دور الثمانية في الدقائق الأخيرة من ركلة جزاء، ولكن حكيم زياش نجم أياكس أمستردام أضاعها بغرابة.

بوصوفة قال عقب الخروج:"الأمر في غاية الصعوبة، أتيحت لنا العديد من الفرص ولكن لم نسجلها، الأداء لم يكن الأفضل لنا رغم كل هذا المجهود".

وأضاف:"احترمنا بنين ولكن أدركنا نزعتهم الدفاعية بعد التعادل مع غانا والكاميرون وعدم تلقيهم أي أهداف، كان من حقهم التحفظ ونتحمل نحن مسؤولية إضاعة الفرص".

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جدير بالذكر أن بوصوفة أعلن اعتزاله اللعب الدولي بعد المباراة، رفقة زميله كريم الأحمدي، ليفقد أسود الأطلسي ثنائي من أفضل نجومه.

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