بوش يلمح لانتقال هافيرتز إلى بايرن ميونخ

هل ينتقل هافيرتز أخيرًا من باير ليفركوزن إلى بايرن ميونخ؟

لمح بيتر بوش المدير الفني لباير ليفركوزن إلى رحيل نجم الفريق هافيرتز عن صفوفه خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان اللاعب قد قدم عروضًا مميزة مع ليفركوزن خلال الفترة الأخيرة، ما جعله مطلوبًا من العديد من الأندية الكبرى في أوروبا.

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ورغم كثرة العروض، إلا أن بايرن ميونخ يعد أبرز المهتمين وأقربهم في حال قرر اللاعب الرحيل عن صفوف فريقه في الصيف المقبل.

وحول ذلك، صرح بيتر بوش المدير الفني لباير ليفركوزن بأنه ليس لديه أمل في بقاء جوهرة خط هجوم الفريق ضمن صفوفه في الموسم المقبل.

وعلى الرغم من أنه لديه عقد يمتد حتى العام 2022، إلا أنه لا يعتقد أن اللاعب سيبقى في صفوف النادي حتى نهاية عقده، مؤكدًا أنه سيرحل في الموسم المقبل.

وفي الوقت الذي يرفع فيه الثنائي إيرلينج هالاند وجوردان سانشو من صفقات الدوري الألماني، يبدو أن هافيرتز سينضم إلى هذه القائمة القصيرة.

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يذكر أن بايرن ميونخ قد أبدى اهتمامه في أكثر من مناسبة بضم موهبة ليفركوزن، كما صرح اللاعب بعض التصريحات الإيجابية عن مسألة ارتداء قميص الفريق البافاري.