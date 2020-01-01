بوسكيتس يعترف: علينا تصحيح الأخطاء قبل الكلاسيكو

هذه هي كرة القدم..

اعترف سيرجيو بوسكيتس، لاعب برشلونة، أن فريقه في حاجة إلى التحسن قبل مواجهة ريال مدريد الأسبوع المقبل في الجولة السادسة من الدوري الإسباني.

تصريحات القائد الكتالوني أتت بعد الهزيمة الغير متوقعة التي تلقاها البلوجرانا بهدف نظيف على يد خيتافي، والتي تُعد الأولى تحت قيادة رونالد كومان.

ريال مدريد ليس أفضل حالًا من البرسا، حيث هُزِم هو الآخر على يد قادش بهدف نظيف، وبالنسبة لبوسكيتس فعلى الأمور أن تتطور سريعًا في كامب نو.

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بوسكيتس قال في تصريحات للصحافة "سواءً كان سيناريو الهزيمة عادلًا أم لا، فهذه هي الحقيقة الآن، كُنّا نعلم أن الأمور ستكون صعبة وقد ازدادت في بعض الأوقات".

كما أضاف "عندما أحرزوا الهدف الأول باتوا أكثر راحة، اليوم لم يكن يومنا. أردنا إضفاء السرعة والإنسيابية على المباراة ولم نتمكن من ذلك".

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وتابع "حاولنا ولكن لم نكن على ما يرام، حاولنا إحراز التعادل والحظ لما يحالفنا، حتى أننا سددنا كرة في القائم".

واستطرد متحدثًا عن التحكيم "لم أر ما حدث، لكن إذا نفى دي يونج ركلة الجزاء فلأنها كذلك وليس كذبًا منه".

وأتم "لا يزال أمامنا مباراة في دوري أبطال أوروبا خلال الأسبوع، علينا أن نصلح الأخطاء قبل الكلاسيكو".

يذكر أن برشلونة سيستضيف فيرنتسيفاروس المجري يوم الثلاثاء لحساب الجولة الأولى من دور المجموعات من دوري الأبطال، بينما سيلتقي الريال مع شاختار يوم الأربعاء في مدريد.