بوسكيتس: كنت نائمًا في هدف فاييكانو

قائد برشلونة يحمل نفسه مسؤولية الخسارة أمام فاييكانو بسبب عدم الانتباه...

حمل سيرجيو بوسكيتس، لاعب برشلونة، نفسه مسؤولية خسارة فريقه، أمام رايو فاييكانو، في الدوري الإسباني بهدف دون رد مساء اليوم في الجولة الحادية عشر من المسابقة.

ويعيش برشلونة مرحلة سيئة في الدوري، بعد خسارته آخر مباراتين على التوالي، أمام ريال مدريد في الكلاسيكو، ثم اليوم أمام فاييكانو.

وقال بوسكيتس في تصريحات، نقلتها صحيفة سبورت الإسبانية عقب اللقاء: "لقد غفوت في هدف فاييكانو، استغلوا خطأي، بهجمة مرتدة ولعبوها بشكل جيد وجاء الهدف".

وواصل: "كان علينا أن نبدأ بناء الهجمات من الخلف، وكانت الكرة معي في مكان خطر، لقد ارتكبت خطًأ كبيرًا ودفعنا الثمن".

وعن حال الفريق في الفترة الأخيرة، قال صاحب الـ 33 عامًا: "نحن لا نلعب بشكل سيئ، ولكن الأمور تتصعب علينا عندما نفشل في التسجيل، لقد سنحت لنا بعض الفرص في الشوط الثاني أمام فاييكانو، وحصلنا على ركلة جزاء، ولكن يجب أن نؤمن بأنفسنا ونركز وألا نرتكب أخطاء".

ويحتل برشلونة المركز التاسع في سلم ترتيب الدوري الإسباني، بعد لعب 10 مباريات برصيد 15 نقطة، وبفارق سبع نقاط عن ريال مدريد المتصدر.

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ويستعد الفريق الكتالوني، لاستضافة ألافيس، مساء السبت المقبل ضمن مباريات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الإسباني، على ملعب كامب نو.

الجدير بالذكر أن إدارة برشلونة، أعلنت في وقت متأخر من ليل الأربعاء، إقالة رونالد كومان من منصبه كمدير فني للفريق، بسبب تراجع الأداء والنتائج للفريق الكتالوني.