بوسكيتس: سنقاتل من أجل السوبر، وهذا هو سبب تحسن النتائج

سيرجيو بوسكيتس نجم فريق برشلونة يؤكد أن فريقه سيقاتل من أجل تحقيق الفوز بلقب كأس السوبر الإسباني.

أكد سيرخيو بوسكيتس نجم فريق برشلونة أن فريقه سيقدم كل ما لديه من أجل تحقيق الفوز بلقب كأس السوبر الإسباني التي تقام هذا الأسبوع.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها لصالح قناة النادي، وأكد خلالها أن التحسن الأخير في نتائج الفريق جاء نتاج العمل وتحسين الأوضاع داخل الملعب.

وقال بوسكيتس: "الفريق يمر بفترة جيدة على مستوى النتائج، في البداية لم نكن نحصد الانتصارات التي أردنا الحصول عليها مع انطلاق الموسم".

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وأضاف: "كنا نخسر النقاط بسبب بعض الأخطاء لكننا في الوقت الحالي أصبحنا أكثر قوة على أكثر من مستوى".

وأردف: "أصبحنا نصنع المزيد من الفرص ونسجل الأهداف، لنأمل أن نستمر في ذلك وأن نتطور أكثر في الفترة المقبلة".

وأنهى تصريحاته: "نشعر أننا في حالة جيدة ونمر بفترة طيبة بالنسبة لنا، نريد أن نثبت ذلك في كأس السوبر الإسباني، أمامنا مواجهتين وسنكون قد حققنا أول لقب في الموسم، لذلك نريد القتال عليه".

جدير بالذكر أن برشلونة يبدأ مشواره في كأس السوبر يوم الأربعاء بمواجهة فريق ريال سوسييداد ولو فاز سيواجه الفائز من ريال مدريد وأتلتيك بيلباو في نهائي البطولة.