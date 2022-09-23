بوسكيتس: جعلتم رحيلي عن برشلونة رسمي، وزوبيميندي رائع!

سيرجيو بوسكيتس يشيد بخليفته المنتظر في برشلونة ويؤكد أنه لم يتخذ قراره النهائي بشأن مستقبله بعد.

أكد سيرجيو بوسكيتس لاعب برشلونة على إعجابه باللاعب مارتن زوبيميندي نجم خط وسط فريق ريال سوسييداد.

جاء هذا في المؤتمر الصحفي الخاص بالمنتخب الإسباني الذي ظهر فيه بجوار لويس إنريكي المدير الفني للاروخا وأكد خلال تصريحاته أنه لم يحسم موقفه في برشلونة بعد.

وقال بوسكيتس: "لا أعلم مستقبلي مع برشلونة بالرغم من أنكم جعلتم رحيلي رسمي، لم أفكر في ذلك الآن وأريد التركيز على الموسم.

وأضاف: "لا أعلم أيضًا إذا ما كان كأس العالم في قطر هو البطولة الأخيرة بالنسبة لي، لم أقرر حتى الآن".

وأردف عن اللاعب مارتن زوبيميندي المرشح للانضمام لبرشلونة: "هو لاعب رائع لكنني لا أفكر إذا ما كان برشلونة يريد ضمه أم لا".

وأكمل عن ميسي: "لقد كان في حاجة لتحقيق بطولة مع المنتخب الأرجنتيني مثل كوبا أمريكا، هو صديقي وأتمنى له الأفضل دائمًا".

جدير بالذكر أن منتخب إسبانيا يواجه نظيره السويسري مساء السبت ضمن لقاءات الجولة الخامسة من دوري الأمم الأوروبية قبل أن يختتم مواجهاته ضد البرتغال يوم الثلاثاء المقبل.