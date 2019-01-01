بوسكيتس: النتيجة عادلة ونستطيع التأهل على ملعبهم

إصرار لدى نجم برشلونة سيرجيو بوسكيتس على استمرار حظوظ فريقه بعد التعادل مع ريال مدريد



يعتقد سيرجيو بوسكيتس لاعب وسط برشلونة، ان تعادل فريقه مع ريال مدريد جاء عادلاً في كلاسيكو كأس ملك إسبانيا.

برشلونة اكتفى بالتعادل الإيجابي 1/1 مع غريمه التقليدي، في المباراة التي جمعتهما في ذهاب نصف نهائي الكأس على ملعب كامب نو.

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الهدف الأول جاء عن طريق لوكاس فاسكيز في الدقيقة السادسة، قبل أن يتعادل برشلونة بهدف مالكوم ببداية الشوط الثاني.

وقال بوسكيتس بعد المباراة:"هم سجلوا أولاً وكانت لهم العديد من الفرص، أعتقد النتيجة جاءت عادلة".

في مثل هذا اليوم عام 1999:

ق71: دخول سولشاير بديلاً 🔁

ق80: سولشاير يُحرز الهدف الأول⚽️

ق87: سولشاير يُحرز الهدف الثاني⚽️

ق90: سولشاير يُحرز الهدف الثالث⚽️

ق90: سولشاير يُحرز الهدف الرابع⚽️



جونار سولشاير يُصبح أول بديل يسجل 4⃣أهداف للمرة الأولى في البريميرليج أمام نوتينجهام.🇳🇴 pic.twitter.com/smJLlozHAc — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 6, 2019

وأضاف:"الفريقان حصلا على فرص كافية من أجل الفوز، الحظوظ لازالت متساوية رغم التعادل".

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وتابع:"ربما يمتلكون الأفضلية باللعب على ملعبهم والتسجيل هنا، لكن حظوظنا لازالت حاضرة".

يذكر أن برشلونة يحتاج للفوز بأي نتيجة في مواجهة الذهاب على أرض ريال في 27 نوفمبر الجاري من أجل التأهل للمباراة النهائية.