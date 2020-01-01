بوسكيتس: الأخطاء التكتيكية سبب الخسارة

أبرز ما قاله سيرخيو بوسكيتس عقب مباراة برشلونة وفالنسيا

قال سيرخيو بوسكيتس متوسط ميدان برشلونة إن بعض الأخطاء التكتيكية التي حدثت في مباراة اليوم كانت سببًا رئيسيًا في الخسارة.

وحقق فالنسيا انتصارًا هامًا حينما تغلب على ضيفه برشلونة بهدفين مقابل لا شيء على ملعب الميستايا ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإسباني.

وبذلك تلقى كيكي سيتين خسارته الأولى كمدير فني لبرشلونة في مبارياته الثالثة كمدرب للفريق الكتالوني بعد انتصارين أحدهما في الليجا والثاني في الكأس.

وعقب المباراة قال سيرخيو بوسكيتس إن الفريق أظهر مستوى متواضع في شوط المباراة الأول، ولكنه حين تحسن في الشوط الثاني تفاجأ بالتأخر بهدف نظيف.

وأضاف: "ف الشوط الأول عانينا من نقص اللاعبين في عمق الملعب ولكن مع الدفع بفيدال في الشوط الثاني تغيرت الأمور، لقد حاولنا التسجيل ووصلنا بالفعل ولكن لم يكلل لمحاولاتنا النجاح"

وتابع: "بخصوص إصابة سواريز بالطبع نفتقده ولكننا لا نحتاج إلى مهاجم بشكل ملح، هي مسألة يحسمها المدرب والإدارة، ولكن بالنسبة لنا هناك أكثر من لاعب يستطيع اللعب كـ 9"

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يذكر أن المباراة لم تكن للخفافيش مجرد 3 نقاط، بل أن فالنسيا قد فكّ أخيرًا عقدة الميستايا أمام برشلونة، حيث يعد هذا الفوز هو الأول للخفافيش على الفريق الكتالوني فوق عشب ميستايا منذ عام 2007.