بوريني يكشف موقفه من العرض الصيني

مهاجم ميلان يتحدث عن مستقبله

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أحرز فابيو بوريني هدف ميلان الأول ضد جنوى في مباراة الجولة الـ20 من الدوري الإيطالي، والتي انتهت بانتصار الروسونيري بهدفين نظيفين على ملعب لويجي فيرارس.

وأبدى اللاعب سعادته بالهدف، قائلًا بعد اللقاء "هذا الفوز مهم جدًا، سواء بالنظر للمباريات القادمة أو لصعوبة مواجهة جنوى. لقد تقدمنا على منافسينا في الترتيب، والأمور تُصبح أسهل حين تكون في الأمام".

أضاف "أشعر بحماس كبير، من الجيد أن ترى نتيجة عملك وجهدك على الملعب".

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بوريني كان قد ارتبط بالرحيل خلال سوق الانتقالات الشتوي الجاري إلى الدوري الصيني وتحديدًا فريق شنزن، لكنه نفى ذلك بقوله "لم أكن أبدًا قريبًا من اللعب في الصين، رغبتي هي البقاء في ميلان واللعب جيدًا هنا. أنا سعيد هنا، سواء في الحاضر أو للمستقبل".

يُذكر أن صاحب الـ27 عامًا ارتدى قميص الروسونيري صيف 2017 قادمًا من سندرلاند مقابل 6 ملايين يورو تقريبًا، وقد خاض هذا الموسم 15 مباراة مع ميلان سجل خلالها هدفين.