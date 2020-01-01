بوروسيا دورتموند يستهدف ضم نجم ريال مدريد

تقارير صحفية إسبانية تؤكد أن نادي بوروسيا دورتموند يريد الحصول على خدمات اللاعب رينيير جيسوس من صفوف ريال مدريد.

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عنن رغبة نادي بوروسيا دورتموند في الحصول على خدمات اللاعب البرازيلي رينيير جيسوس من صفوف ريال مدريد.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "آس"، والتي أكدت أن ريال مدريد يريد أن يترك اللاعب يرحل للحصول على بعض الدقائق في الموسم الجديد.

رحيل جيسوس سيكون على سبيل الإعارة، أملًا من ريال مدريد في استعادته عندما يكون قد حصل على خبرة أكبر في الملاعب الأوروبية.

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وأوضحت الصحيفة أن بوروسيا دورتموند ليس الفريق الوحيد الذي يحاول الحصول على خدمات اللاعب الشاب، حيث يتابعه باير ليفركوزن أيضًا.

ووضعت الإدارة عدة معايير في الفريق الذي سيرحل له جيسوس، أهمها مشاركته في البطولات الأوروبية وتأكدهم من حصوله على الدقائق.

ويعد بوروسيا دورتموند هو الفريق الذي تنطبق عليه تلك المعايير بشكل أفضل من ليفركوزن، مما يقربه من الحصول على خدمات اللاعب.

جدير بالذكر أن جيسوس كان قد انضم لريال مدريد في يناير الماضي لكنه لم يحصل على أي دقائق في ظل أزمة فيروس كورونا والمستجدات التي عانى منها ريال مدريد.