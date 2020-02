بوروسيا دورتموند يثأر من يونيون برلين بخماسية

سحق بوروسيا دورتموند ضيفه يونيون برلين بالفوز عليه بخمسة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعتهما على ملعب سيجنال إيدونا بارك ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري الألماني.

هذه المباراة كانت ذات طابع ثأري بالنسبة لكتيبة لوسيان فافر، حيث حقق يونيون برلين ذهابًا فوزًا مفاجئًا بهدفين نظيفين على أسود الفيستيفاليا، كما أنه كان الفوز الأول على الإطلاق للصاعد الحديث في تاريخه بالبوندسليجا.

جادون سانشو هو من افتتح التسجيل في الدقيقة 13، تبعه إيرلينج هالاند في الدقيقة 18، وفي الشوط الثاني، حوّل ماركو رويس ركلة جزاء إلى الشباك بالدقيقة 68 ثم وضع أكسيل فيتسيل الرابع في الدقيقة 70.

هالاند كان من اختتم الخماسية في الدقيقة 76، ليصل عدد أهدافه بالقميص الأصفر إلى الرقم 7 خلال 3 مباريات خاضها فقط، إذ سجّل في شباك أوجسبورج ثلاثية وكولن بالجولة الماضية هدفين.

6 + 77 - Erling #Haaland has scored with each of his first shots on target in the #Bundesliga. Also his six 6 goals after 77 minutes are a new record. Clinical. #BVBFCU @Blackyellow @Bundesliga_EN pic.twitter.com/xNdL1FaUnX