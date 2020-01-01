بوروسيا دورتموند يثأر من يونيون برلين بخماسية

انتصار كبير بأداء مميز..

سحق بوروسيا دورتموند ضيفه يونيون برلين بالفوز عليه بخمسة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعتهما على ملعب سيجنال إيدونا بارك ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري الألماني.

هذه المباراة كانت ذات طابع ثأري بالنسبة لكتيبة لوسيان فافر، حيث حقق يونيون برلين ذهابًا فوزًا مفاجئًا بهدفين نظيفين على أسود الفيستيفاليا، كما أنه كان الفوز الأول على الإطلاق للصاعد الحديث في تاريخه بالبوندسليجا.

جادون سانشو هو من افتتح التسجيل في الدقيقة 13، تبعه إيرلينج هالاند في الدقيقة 18، وفي الشوط الثاني، حوّل ماركو رويس ركلة جزاء إلى الشباك بالدقيقة 68 ثم وضع أكسيل فيتسيل الرابع في الدقيقة 70.

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هالاند كان من اختتم الخماسية في الدقيقة 76، ليصل عدد أهدافه بالقميص الأصفر إلى الرقم 7 خلال 3 مباريات خاضها فقط، إذ سجّل في شباك أوجسبورج ثلاثية وكولن بالجولة الماضية هدفين.

6 + 77 - Erling #Haaland has scored with each of his first shots on target in the #Bundesliga. Also his six 6 goals after 77 minutes are a new record. Clinical. #BVBFCU @Blackyellow @Bundesliga_EN pic.twitter.com/xNdL1FaUnX — OptaFranz (@OptaFranz) February 1, 2020

الدولي النرويجي أحرز من كل تسديدة سددها على المرمى منذ أن انضم إلى دورتموند، كما أنه وصل إلى الهدف السادس له بعد 77 دقيقة فقط من المشاركات في المباريات الثلاث، وهو رقم قياسي جديد في تاريخ البطولة الألمانية.

في الوقت نفسه، فقد أحرز جادون سانشو الهدف رقم 25 بالنسبة له بقميص دورتموند قبل أن يصل إلى سن العشرين، ليكون بذلك الهداف الأصغر في تاريخ البوندسليجا، مع العلم أن هذا هو هدفه الثاني عشر هذا الموسم.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد دورتموند إلى النقطة رقم 39 ويحتل المركز الثالث بصورة مؤقتة حتى يخوض بوروسيا مونشنجلادباخ مباراته مع لايبزيج، بينما تجمد رصيد يونيون برلين عند النقطة 23 في المركز الثاني عشر.