"بوروسيا دورتموند كان ليُتوج بالدوري الألماني لولا هالاند"!

هالاند فوت على بوروسيا دورتموند فرصة التتويج بالدوري الألماني!

يرى كارل هاينتس ريدله الذي فاز بالدوري مرتين مع بوروسيا دورتموند ومرة ​​مع فيردر بريمن، أن دورتموند منافس شرس هذا الموسم أمام بايرن ميونخ، لكنه يفتقر إلى النضج اللازم لحصد اللقب، مع تبقي 4 مباريات فقط على نهاية الموسم الألماني، وتصدر العملاق البافاري بفارق نقطة فقط عن أسود الفيستفاليا.

وفي حديثه مع "جول" أكد ريدله أن وجود إرلينج هالاند وعدم رحيله إلى مانشستر سيتي في الصيف الماضي كان سيعوض نقص النضج.

وقال ريدله: " من الصعب شرح ذلك، إذا كان هالاند لا يزال في الفريق فأنا متأكد تمامًا هذا الموسم كنا لنحصل على العديد من النقاط، الفريق يؤدي بشكل جيد لقد كنا محظوظين بعض الشيء لأن بايرن ميونخ كان يسقط الكثير من النقاط التي لم يتوقعها أحد، وخسر دورتموند في المباريات القليلة الماضية نقاطًا حيث لا يجب عليك عادةً إسقاط النقاط في شالكه وفيردر بريمن وشتوتجارت".

وأضاف: "في بوخوم لم نكن محظوظين للغاية بقرارات حكم الفيديو المساعد، ولكن في نهاية المطاف كان الأمر نفسه دائمًا كنا قريبين جدًا ولكن في المباريات الحاسمة للغاية، لا يؤدون كما ينبغي عندما تريد الفوز بلقب فهذه هي المشكلة في آخر ست أو سبع سنوات".

وأتم: "قبل موسمين أو ثلاثة مواسم قبل أن نكون على بعد تسع نقاط تقريبًا من بايرن ميونخ وخسرنا المباريات هناك يبدو أن الفريق في الوقت الحالي لا يزال غير ناضج بما يكفي للفوز باللقب لكنك لن تعرف أبدًا يمكننا أن نفعل ذلك لكنه سيكون صعبًا".

وسيلتقي بوروسيا دورتموند مع فولفسبورج على أرضه يوم الأحد القادم في محاولة لمواصلة الضغط على بايرن ميونخ الذي يواجه فيردر بريمن يوم السبت.